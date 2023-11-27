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Sivasspor-Trabzonspor Maçında Gerginlik

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Sivasspor-Trabzonspor maçının ilk devresinde Sivassporlu futbolcu Samu Saiz ile Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı kısa süreli gerginlik yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Sivasspor- Trabzonspor maçının ilk devresinde Sivassporlu futbolcu Samu Saiz ile Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı kısa süreli gerginlik yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 13. Haftasında Sivasspor sahasında, Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin 25. dakikasında bir pozisyon sonrası Sivassporlu futbolcu Samu Saiz ile kenarda duran teknik direktör Abdullah Avcı sözlü tartışma yaşadı.

Dördüncü hakemin araya girmesiyle sona eren gerginlik sonrası Sivasspor teknik direktörü Servet Çetin'de futbolcusunu yanına çağırıp uyardı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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