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Sivasspor-Trabzonspor Maçında Az Sayıda Taraftar Tribünde

Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçı az sayıda taraftar takip etti. Soğuk havada oynanan maçta yaklaşık 4 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı. Tribünlerde yerini alan kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.