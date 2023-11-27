Sivasspor-Trabzonspor Maçında Az Sayıda Taraftar Tribünde
Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçı az sayıda taraftar takip etti. Soğuk havada oynanan maçta yaklaşık 4 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı. Tribünlerde yerini alan kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.
Sivasspor'un Trabzonspor ile oynadığı maçı az sayıda taraftar takip etti.
Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Soğuk havada oynanan maçta yaklaşık 4 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı.
Tribünlerde yerini alan kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu. - SİVAS