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Sivasspor-Trabzonspor Maçında Az Sayıda Taraftar Tribünde

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Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçı az sayıda taraftar takip etti. Soğuk havada oynanan maçta yaklaşık 4 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı. Tribünlerde yerini alan kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Sivasspor'un Trabzonspor ile oynadığı maçı az sayıda taraftar takip etti.

Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Soğuk havada oynanan maçta yaklaşık 4 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı.

Tribünlerde yerini alan kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Trabzonspor Sivasspor Maç Süper Lig Futbol Spor Haberler

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