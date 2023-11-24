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Sivasspor Trabzonspor maçı için taktik çalıştı

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına taktik çalışmalarla devam etti. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla takım, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

- Sivasspor taktik çalıştı

SİVAS - Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından sınırlı alan oyun oynayan Yiğidolar, taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlı takım, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Trabzonspor 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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