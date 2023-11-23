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Sivasspor, Trabzonspor maçı için savunma çalıştı

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını savunma çalışmalarıyla sürdürdü. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, pas çalışması ve savunma çalışmaları yaptı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.