Sivasspor, Trabzonspor maçı için savunma çalıştı
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını savunma çalışmalarıyla sürdürdü. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, ısınma hareketleri, pas çalışması ve savunma çalışmaları yaptı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
- Sivasspor savunma çalıştı
SİVAS - Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra 1'e 1 savunma çalışmaları gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise sınırlı alan oyun ile dayanıklılık çalışmaları yaparak idmanı tamamladı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Trabzonspor 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.