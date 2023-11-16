Sivasspor, Trabzonspor maçı için salonda çalıştı

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına fitness salonunda ve sahada yapılan çalışmayla devam etti. Koordinasyon, kuvvet ve pas çalışmalarının ardından antrenman tamamlandı.

- Sivasspor salonda çalıştı

SİVAS - Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün fitness salonunda ve sahada yaptığı çalışmayla devam etti.

Kırmızı-beyazlılar günün ilk çalışmasında fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Daha sonra sahaya çıkan sporcular Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde ısınma hareketleri yaptı. Ardından sınırlı alan pas çalışmaları gerçekleştiren Yiğidolar, yarım sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Ülkelerinin milli takım kampında bulunan sporcular idmanda yer almazken, Modou Barrow ise düz koşu yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.