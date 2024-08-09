Sivasspor, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, hücum varyasyonları ile taktik maç yaparak idmanı tamamladı. Yeni transfer Noah Sonko Sundberg da ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 5 kaleli oyun oynayan Yiğidolar, hücum varyasyonları ile taktik maç yaparak idmanı tamamladı.
Yeni transfer Noah Sonko Sundberg da takımla birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Yiğidolar yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Sivasspor ile Trabzonspor pazar günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS