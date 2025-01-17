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Sivasspor Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Sivasspor, Trabzonspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen çalışma, ısınma ve taktik çalışmalarla sürdürüldü.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar üzerinde durdu.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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