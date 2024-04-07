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Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile 12 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Ligin 31. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından 3 gün izin yapan kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde toplandı.

Sağanak altında gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma, açma ve germe hareketlerinin ardından yenilenme çalışması yaptı. Antrenman, pas çalışmasıyla sona erdi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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