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Sivasspor, Trabzonspor ile berabere kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile evinde karşılaşan Sivasspor, bu sezonki 6. beraberliğini aldı. Sahadan 3-3 berabere ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 6. beraberliğini elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile evinde karşılaşan Sivasspor, bu sezonki 6. beraberliğini aldı.

Sivasspor, Trabzonspor maçıyla birlikte Süper Lig'de 13. karşılaşmasını oynadı. Sahadan 3-3 berabere ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 6. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin ilk haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken, ligin 3. haftasında ise sahasında oynadığı Antalyaspor maçı 1-1 sona erdi. Kırmızı-beyazlılar 6. haftada da deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere, 7. haftada evinde Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. 11. haftada ise Yiğidolar, sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalmıştı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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