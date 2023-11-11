Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin: 'Topu kaleye de ben sokamam'

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, skor üretmekte zorlandıklarını vurgulayarak, "Topu kaleye de ben sokamam" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, "İyi oynuyoruz, elimizden geleni yapıyoruz ama skor üretemiyoruz. Rakibin ilk yarıda sadece bir şutu var ama içeriye mağlup olarak girdik. İkinci yarı rakibimiz rüzgarı da arkasına aldı ve 2. ve 3. golü de yedik. İyi oynarken pozisyonlara giriyoruz ama gol atamıyoruz. Atamayana atıyorlar. Çok fazla hakem konuşmak istemiyorum. Fakat ilk yarıda Caner'e yapılan pozisyonu hakem doğru değerlendiremedi bence" diye konuştu.

Maçın ardından taraftarların gösterdiği tepkinin sorulması üzerine Çetin, "Tepki her zaman olan bir şey. İyi oyun oynamayınca taraftar da haliyle tepki gösteriyor. Biz oyun oynamaya çalışıyoruz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz. Gereken çalışmaları yapıyoruz ama topu kaleye de ben sokamam" şeklinde konuştu. - İSTANBUL