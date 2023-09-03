Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin: Hakem bugün maçın önüne geçti

- Servet Çetin : "Hakem bugün maçın önüne geçmiştir"

İSTANBUL - Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Beşiktaş maçının ardından hakem kararlarından dert yanarak, "Hakem bugün maçın önüne geçmiştir" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, "Burada futbol konuşmak istiyorum ama hakemler ne yazık ki izin vermiyor. Maçın henüz 38. dakikasında Gedson Fernandes'in oyuncumuza yaptığı hareketi kırmızı kart ile cezalandırılması gerekiyordu. Bunu bahane olarak söylemiyorum, Beşiktaş oynadığı futbolla galibiyeti hak etti. Ama Gedson'un o pozisyonda göreceği bir kırmızı kart ve rakibimizin 10 kişi kalması, oyunun seyrini değiştirebilirdi. Bir diğer pozisyonda Bahtiyar'ın saha kenarında Murat'a yaptığı net bir faul var. Hakem düdük ağzında gezdi. Böyle bir maç yöneteceğini bilseydim, henüz sezona hazır olmayan oyuncularımı oynatır, onları hazırlardım. Hakem bugün maçın önüne geçmiştir. Beşiktaş'ın her ihtiyaç duyduğunda bizim aleyhimize çaldı" diye konuştu.

Sakatlıklardan dolayı istedikleri kadro ile sahaya çıkamadıklarını söyleyen Çetin, kadromuzdaki sakat oyuncular sebebiyle ideal kadromuzu sahaya süremedik. Milli maç arasından sonra daha oturmuş ve sahaya hükmeden bir takım ile sahada olacağız" şeklinde konuştu.

Transfer sezonunun henüz bitmediğini hatırlatan Servet Çetin, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah transfer dönemi bitmeden yapacağımız takviyeler ile daha da iyi bir takım olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.