Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin: Çok Verimli Bir Kamp Geçirdik

Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Servet Çetin, "Çok verimli bir kamp geçirdik. Tam hazır değiliz, sakatlıklar oldu, geç katılan oyuncular oldu. Onların eksiklikleri var, şuan takıma katamadığımız oyuncular var. Ama verimli bir kamp geçti, güzel çalıştık" dedi.

Erzurum'da yaptığı kampın ardından yeni sezon hazırlıklarını Sivas'ta sürdüren Sivasspor bugün teknik direktör Servet Çetin yönetiminde yaptığı antrenmanla yeni sezonun hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kırmızı-beyazlılar son bölümde ise pas kontrol çalışmaları gerçekleştirdi.

Transfer çalışmalarında maddiyatın da önemli olduğunu belirten Servet Çetin, "Oyuncuyu ikna ediyorsun, kulübünü edemiyorsun. Oyuncu belki farklı şehirleri tercih ediyor, bunlar transferlerin gecikmesinde ve olmasında sıkıntı oluyor. Görüşülen transferler var, ama biten şuan için yok. İstediğimiz görüştüğümüz oyuncular var ama süreç kötü bir süreç. Mevcut kadrodan 1-2 oyuncu gidebilir. Onlarla alakalı görüşmeler yapılır ve açıklanır. Riza Durmisi transferini bir kaç gün içerisinde netleştireceğiz. Antrenmansızdı, onu da değerlendireceğiz ve bir kaç gün içerisinde netleşir" diyerek sözlerini noktaladı.