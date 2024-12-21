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Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: "Daha İyi Olmalıyız"

Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan:
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Sivasspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, takımlarının savunma performansının olumlu olduğunu ancak oyun kontrolünü eline alması gerektiğini vurguladı. Ön alan baskısını artırmaları gerektiğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kalan Net Global Sivasspor'un teknik direktör Ömer Erdoğan, sahada rakibi iyi karşılayan, iyi savunma yapan bir Sivasspor olduğunu söyledi.

Erdoğan, maçın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, kırmızı-beyazlı ekibin başındaki ilk maçında galibiyetle ayrılmayı arzuladıklarını ancak bunu başaramadıklarını belirtti.

Göreve gelmesinin ardından 2 günlük bir antrenmanla maça çıktığını anımsatan Erdoğan, bu süreçte rakiplerini analiz etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Maçın büyük bir bölümünde iyi oynadıklarını aktaran Erdoğan, "Burada amacımız özellikle ön alan baskısını ve rakibi karşılamaktı. Geride oyun pası değil, daha fazla uzun topları yönlendirmek istiyorduk, bunu da yönlendirdiğimizi sanıyorum." dedi.

İkinci alan karşılamalarında ve zaman zaman adam paylaşımında geç kaldıklarını dile getiren Erdoğan, "Baskı şiddetini karşılamada biraz geç kaldığımız için maçın bazı bölümlerinde top rakipteymiş gibi gözüktü." diye konuştu.

Samsunspor'un dinamik ve atletik oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan. "Bugüne kadar elde ettikleri başarıları geçiş oyunuyla elde ettiklerini tespit ettik. Samsunspor kazandığı toplarla çok çabuk hücum yapmaya çalışan bir takımdı." ifadelerini kullandı.

"Sahamızda oyun kontrolünü elimize almamız lazım"

Erdoğan, özellikle oyuncularından savunma kısmını çalışmalarını istediğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Belirli bir zamana ihtiyacımız var, bugünde bunu gördük. Savunma kısmında gayret, mücadele, iyi niyet için bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. Gerçekten son dakikaya kadar sahada rakibini iyi karşılayan, iyi ve doğru şekilde savunma yapan bir Sivasspor vardı. Ama bir gerçek var toplu alanda daha iyi olmamız lazım. Özellikle sahamızda topa daha çok sahip olup, oyunun kontrolünü elimize almamız lazım. Bugün bu konuda açıkçası çok başarılı değildik. Ama maçın genelinde çok bariz pozisyon vermedik. Bizimde bazı gol girişimlerimiz vardı, özellikle ilk 15 dakikada."

Ligin 18. haftasını bay geçeceklerini anımsatan Erdoğan, "Gerçekten bu dönem bizim için ilaç gibi olacak. Çok çalışmamız lazım. Alternatif oyuncular için transferde yapmamız gerekiyor. Takımı doğru transferlerle güçlendirmemiz gerekiyor. İnşallah aralarda iyi çalışarak hem kupada Beşiktaş ile oynayacağımız maçta hem de ligde Alanyaspor ile oynayacağımız maçta çok daha iyi bir Sivasspor izlettiririz." diye konuştu.

Erdoğan, maç boyunca takıma destek veren taraftarlara teşekkür etti.

"Kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"

Gönlünden 3 puanla göreve başlamanın geçtiğini ancak bunu başaramadıklarını anlatan Erdoğan, alınan 1 puanında değerli olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da gruplara kaldıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu sene format değişikliği oldu ve üç maç oynayacağız. İlk 4 takım gruplardan çıkacak, orada da avantajlı bir gruptayız. İki maçımız içeride. Kesinlikle kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bunu belirleyen önemli bazı detaylarda var. İnşallah kadromuzu sayısal anlamda genişlettiğimiz zaman, alternatif oyuncularımızı çoğalttığımız zaman kupa maçlarında belki lig maçının tarihine göre, gençlerimizle, yeni transferlerimizle bir karma yapıp hem gençlerimize orada fırsat vermek istiyoruz hem de az oynayan oyuncuları değerlendirmek istiyoruz."

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
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