Rıza Çalımbay: Altay maçı çok önemli

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bu takım her şeyi yapıyor. Ligdeki konumumuzu daha iyi hale getirmek için Altay maçı çok önemli. Taraftarlarımızın maça gelmesi lazım" dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı, pazar günü oynayacakları Altay maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda iyi bir şekilde ilerlemeye çalıştıklarını kaydeden Çalımbay, "Avrupa kupalarında güzel şeyler yaptık. Türkiye Kupası'nda da güzel bir şekilde ilerliyoruz. İnşallah finale kalacağız, ben takımıma yürekten güveniyorum. Bu takım her şeyi yapıyor. Ligdeki konumumuzu daha iyi hale getirmek için Altay maçı çok önemli. Taraftarlarımızın maça gelmesi lazım. Taraftarımız destek vermezse o zaman zor oluyor maçlar. Taraftar, oyuncular için çok büyük motivasyon kaynağı oluyor. Taraftarımızın bu kritik maçlara mutlaka gelmesi gerekiyor. Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u geçtiğimiz taktirde final oynayacağız. Bunların hepsi çok güzel şeyler ama taraftar gelmeden olmaz bunlar. Taraftarların mutlaka bize destek vermesi gerekiyor. Bu takım 2 senedir Avrupa'ya giden bir ekip. Onun için taraftar desteğine ihtiyacımız var. Son oynadığımız maçta bin 200 kişi vardı. Bu Sivas'a yakışmıyor. Bugünden itibaren iyi bir kamuoyu oluşturmak gerekiyor. Kalan maçlarda tribünleri doldurmamız gerekiyor" diye konuştu.