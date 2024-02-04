Üye Girişi
Haberler

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Ziraat Türkiye Kupası bizim için önemli

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri için önem arz ettiğini belirtti. Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Ziraat Türkiye Kupası'nın kendileri için önem arz ettiğini belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 7 Şubat Çarşamba günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan teknik direktör Bülent Uygun, Ankaragücü karşılaşmasında 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Uygun, futbolun seyirciler ile güzelleştiğini belirterek, "Ankaragücü'nün en önemli tarafı taraftarıydı. Onların statta olmaması keyif anlamında maça tempoyu da verdirmedi. Sivaslı taraftarlar geldi. Bizi desteklediler onlara teşekkür ediyoruz. Puanlar bölüşüldü. İyi ve güzel bir mücadele vardı. Futbolcularımı kutluyorum." dedi.

Sahalarında oynayacakları kupa maçının hazırlıklarına başladıklarını aktaran Uygun, "Şimdi önümüzde kupa maçı var. Biz kupayı kazanma şerefine nail olmuş bir takımız, Rıza Çalımbay hocamızı da teşekkür ediyoruz. Kupa bizim içinde artık önem arz ediyor. Ligin boyutuyla ilgili maçların üç günde bir oynanması, sakatlıkları art ardına getiriyor. Böyle maçlarda da sakatlıkların çok olmasından dolayı kadroda bazı rotasyonlar yapacağız. Hafta sonun da Çaykur Rizespor maçımız var. Bu maçlardan arzuladığımız istediğimiz sonuçları alarak taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Uygun, iki yabancı oyuncu transferi yapacaklarını anlatarak, "Transfer artık çok zor oluyor. İyi futbolcuları almak istediğiniz zaman takımları bırakmıyor. Bunlarında ekonomik anlamda çok büyük yükü var. Bundan dolayı da biraz süreç uzuyor. Gizli yürüttüğümüz iki tane transfer var. Bu iki transferi salı ya da çarşambaya kadar getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Yeni transfer İbrahim Akdağ'a teşekkür eden Uygun, şunları kaydetti:

"İbrahim çok büyük fedakarlıklar yaptı ve bizi tercih etti. Son maçta da gerçekten 40 yıllık Sivaslı gibi topunu oynadı. Yine Bartuğ oynadığı oyunla herkesi kendine hayran bıraktı. Benim taraftarımızdan bir isteğim var. Sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlara dikkat etsinler. Şu hakaret edici üslupları Allah rızası için bıraksınlar. Aynısını kendilerine yapsalar ne düşünürler. Neyin kafasını yaşıyorlar, anlamıyorum. Bu sosyal medyadaki kirliliğin durumu nedir. Takımımızda eksikler, sakatlıklar olmasına rağmen yolumuza devam ediyoruz."

Antrenman

Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun, yönetiminde ısınma koşusuyla başlayan antrenman dayanıklılık çalışması ile devam etti. Pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, antrenmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor karşılaşması hazırlıklarına devam edecek.

EMS Yapı Sivasspor ile Tümosan Konyaspor, 7 Şubat Çarşamba günü BG Grup 4 Eylül Stadyumunda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Kupası Bülent Uygun Konyaspor Sivasspor Antrenman Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kurtlar Vadisi Kaos fragman 2024! Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayınlandı mı, nerede yayınlanacak? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı nereden izlenir? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 4 Şubat Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Manchester Utd - West Ham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester Utd - West Ham maçı nereden izlenir? Chelsea - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Wolverhampton maçı nereden izlenir? Bournemouth - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bournemouth - Nottingham Forest maçı nereden izlenir? KASIMPAŞA – ALANYASPOR CANLI: Kasımpaşa – Alanyaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kasımpaşa Alanyaspor canlı yayın linki! GENÇLERBİRLİĞİ – ÇORUM FK CANLI: Gençlerbirliği – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Gençlerbirliği Çorum FK canlı yayın linki! Kasımpaşa - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kasımpaşa - Alanyaspor maçı nereden izlenir? Gençlerbirliği - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gençlerbirliği - Çorum FK maçı nereden izlenir? Yargı Fırat kim, gerçek adı nedir? Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yargı full HD bölüm izle! Yargı 81. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu? DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş olacak mı? DEM Parti İstanbul adayı kim olacak? Yönetmelik nedir, kim çıkarır? TBMM yönetmelik çıkarabilir mi? Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Trabzonspor FK hangi kanalda, şifresiz mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title