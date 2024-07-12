Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun Transferlerde Menajer Sorunu Yaşıyor

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, transferlerde menajerlerden dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek, "Malum menajerler de aynı futbolcuyu 8-10 menajer çeşitli fiyatlarla sunuyor. Sonra o menajerden almazsanız diğer menajer diğer futbolcuyu arayarak onu ayartıyor. Olan transferi bozabiliyor. Böyle sorunlarla karşılaşıyoruz" dedi.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Teknik Direktör Bülent Uygun ise antrenman öncesi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk etap Sivas kampını tamamladıklarını söyleyen Uygun, "İlk etap itibariyle baktığımızda kazasız belasız 15 günümüzü en iyi şekilde geçirdik. Takımımıza yeni katılan 3 tane arkadaşımız oldu. Onlar da adaptasyon sürecini güzel bir şekilde atlattı. Kuvvet ve kuvvetle devamlılık idmanlarımızı yaparak da elimizdeki kadroyla ön hazırlığımızı bitirmiş olduk. Dolayısıyla takımımızdan ayrılan 17 arkadaş oldu. Şimdi bundan sonraki süreç içerisinde transfer komitemiz, Gökhan Karagöl ve yönetim aynı zamanda scoutlar beraber izliyorlar. Erzurum kampına da 3-4 tanesi yabancı olmak üzere 3-4 tanesi de Türk futbolcu olmak üzere bir takviye yapmaya çalışacağız. Eksik bölgelerimize. Oradaki planladığımız 5 tane hazırlık maçı var. Orada da eksiklerimizi görüp ondan sonra eksik bölgelerimizi transfer yaparak yolumuza güzel bir şekilde devam edeceğiz. İlk maçımız Trabzonspor ile. Trabzon ile bismillah deyip sezonumuzu açmak istiyoruz" diye konuştu.

"Bazen sorunlarla karşılaşıyoruz"

Transfer çalışmalarına yönelik konuşan 52 yaşındaki teknik direktör, "Transfer sezonları çok zordur. Çünkü ekonomik anlamda malum ülke değiştirecek olan futbolcu biraz daha fazla istiyor. Biz değerinden fazla hiçbir futbolcuya vermek tarafında değiliz. Türkiye'deki borçsuz kulüp olarak 22 seneden beri Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu bunu muhteşem bir şekilde yapan bir yönetim. Dolayısıyla kulübün her kuruşunun değerli olduğu bir ortamda transferi de hatasız yapmaya çalışıyorlar. Biz diğerleri gibi çok büyük maddi destek almadan eldeki kadroyla 7 kere Avrupa'ya bir kere Şampiyonlar Ligi'ne gidip, bir de kupa kazanmış doğru yönetim anlayışından bahsediyoruz. Zor geçiyor, çünkü biz hakkından fazlasını vermek istemiyoruz. Malum menajerler de aynı futbolcuyu 8-10 menajer çeşitli fiyatlarla sunuyor. Sonra o menajerden almazsanız diğer menajer diğer futbolcuyu arayarak onu ayartıyor. Olan transferi bozabiliyor. Böyle sorunlarla karşılaşıyoruz. Yoksa onun dışında Sivasspor'un genel anlamda dünyadaki bütün futbolcuların paralarının ödendiğini, şehrin insanların sevgiyle karşıladığını anlatan bir süreçle karşılaşıyoruz. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Sadece bu süreci biraz daha doğru ve temkinli bir şekilde sürdürmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Manaj'dan gelecek para transfer bütçesini belirleyecek"

Rey Manaj'ın durumu hakkında yöneltilen soruya deneyimli teknik adam, "Şimdi Rey Manaj'dan gelecek olan para, ekonomik olarak kulübümüzün transfer bütçesini belirlemeyi sağlar. Yoksa onun dışında Rey Manaj satılmazsa zaten bu ligde çok önemli ve çok kaliteli, çok özellikli bir santraforu tekrar transfer etmiş oluyoruz. O yüzden de biraz da ona da bağlı ama onun haricinde de biz çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kısa süre içerisinde en azından 1 alternatif santrafor, 2 tane kenar, 1 sekiz numara ve 1 de defansa takviyeyi kısa bir zaman içerisinde yapmak istiyoruz" yanıtını verdi.

"Yönetimi tebrik ediyorum"

Son olarak taraftarın kombinelere ilgi göstermesini isteyen Uygun, "Ben kombine fiyatlarını gördüm, gerçekten bu şartlarda sırf taraftar gelsin, takımına sahip çıksın, ona sevgisini göstersin diye yönetimimiz böyle bir karar aldı. O yüzden yönetimi tebrik ediyorum. Şimdi bu saatten sonra taraftara düşen kombineleri satın almak. Ondan sonra bununla beraber gurbetçi dostlarımız geliyor. Onlar da formalarını satın alıp, kombineleri alıp da taraftar gruplarına hediye etmelerini istiyorum. Ben taraftarlar grubunun birleşmesini sağlamıştım. 'Kırmızı Duvar' diye bir taraftar grubumuz oluşuyor. Ondan sonraki süreç içerisinde yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir taraftar grubu bir araya gelmiş olacak. Gençlerimize, Sivasspor'u sevenlere kırmızı duvarın etrafında kombinelerini alarak yerlerini almalarını istiyoruz. Çok güzel bir taraftar şölenini, görselini onlardan bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu ile başlayan antrenman, ısınma ve istasyon çalışmalarıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç oynadı. - SİVAS