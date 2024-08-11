Üye Girişi
Haberler

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun Transfer Planlarını Açıkladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trabzonspor maçının ardından transfer planlarını açıkladı. Uygun, kadrodaki eksik bölgeleri tamamlamak için 6-7 tane transfer yapacaklarını belirtti.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trabzonspor maçının ardından, "Hafta sonuna kadar da iki üç tane daha takviye, kalan haftalarda da 2-3 tane daha alarak yaklaşık 6-7 tane rekabeti arttırmak, kadrodaki eksik bölgeleri tamamlamak adına transferleri yapacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Sivasspor, sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. Teknik Direktör Bülent Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Uygun, taraftarlara teşekkür ederek, "Öncelikle taraftarlara teşekkür ediyorum. Bugün 14 bin civarında taraftarımız geldi. Yavaş yavaş artık birliğimizi artırıyoruz. Gurbetten gelen Sivaslı dostlarımıza da tekrar teşekkür ediyorum. Aldıkları kombineleri burada lise son sınıfta okuyan ya da o kombine ihtiyacı olan Kırmızı Duvar taraftar gruplarımıza hediye etmelerini onlardan bekliyorum. Maça gelince Trabzonspor'un başta Abdullah Avcı olmak üzere kadro yapısı yeni transferleriyle çok iyi bir takımdı ve bu iyi bir takıma karşı oynadığımızın da bilincindeydik. Malum bizden ayrılan 17 tane arkadaş oldu. Yerine 4 tane arkadaşımızı katmıştık. Resmen Trabzonspor sistemler ve taktikleriyle geçti. Bir nevi biz de satranç oyunu oynadık. Biz de onların hamlelerine karşı hamleler yaptık. 5-6 tane yüzde yüz gol pozisyonuna girdik. Maalesef golü atamadık. İzleyenler keyif aldı. Geçiş oyunlarından savunma prensiplerine kadar birçok güzelliği sahada görebilmişizdir. Bugün itibarıyla bir puan aldık ve lige başladık. Transferlerimiz geliyor, yarın inşallah bir yıldız futbolcuyu daha yönetimimiz kadromuza katacak. Bununla beraber hafta sonuna kadar da iki üç tane daha takviye, kalan haftalarda da 2-3 tane daha alarak yaklaşık 6-7 tane rekabeti arttırmak, kadrodaki eksik bölgeleri tamamlamak adına transferleri yaparak yeni sezonda Bahattin Eken Başkan'la beraber yeni yapılanmada hayal ettiklerimizi başarmak için bismillah dedik başlıyoruz" açıklamasında bulundu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bülent Uygun Trabzonspor Sivasspor sivas Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Samsunspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Samsunspor BJK maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Samsunspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Samsunspor Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fenerbahçe Lille muhtemel ilk 11! Krunic ve En Nesyri oynayacak mı? MasterChef kim elendi, kim gitti? SIZDI MI? MasterChef elenen yarışmacı belli oldu Fenerbahçe Lille maçını hangi kanal veriyor? Fenerbahçe Lille Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Alanyaspor Eyüpspor maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Alanyaspor Eyüpspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN spor canlı izle! 12 Ağustos EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Samsunspor Beşiktaş maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Samsunspor BJK maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Fatih Karagümrük Amedspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fatih Karagümrük Amedspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Samsunspor Beşiktaş maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Samsunspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Bein Sports 2 CANLI izle! (ALANYASPOR EYÜPSPOR) Bein Sports 2 kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Sivasspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Sivasspor TS maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bandırmaspor Erzurumspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Bandırmaspor Erzurumspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bein Sports CANLI izle! (SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Metin2 kapanıyor iddiaları gerçek mi? 30 Ağustos'ta Metin2 sunucuları kapanıyor mu? Fatih Karagümrük Amedspor maçı kaç kaç, golleri kim attı? MAÇ SONUCU! Karagümrük Amedspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Sivasspor Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Sivasspor TS maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fatih Karagümrük Amedspor maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Karagümrük Amedspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Sivasspor Trabzonspor maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Sivasspor Trabzonspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (SİVASSPOR TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title