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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun Transfer Çalışmalarına Başlıyor

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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada yarından itibaren transfer çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun; Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada yarından itibaren transfer çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Uygun, "Kadro yapısı itibarıyla eksiklikler olunca sakatlıktan çıkan futbolcuların maç kondisyonları eksik olunca ister istemez oyunda düşüşler oldu. Oyun planlarında, sistemlerde ve taktiklerde değişiklikler yaparak maçı dakika dakika planladık. 90 dakika içerisinde bazı bölümlerde üstün oynadığımız zamanlar oldu, bazen rakibe verdiğimiz zamanlar oldu. Dolayısıyla 3-4 transfer yapacağız, yönetimimiz o konuyla ilgili çalışmalarını yapıyor. Yarından itibaren başlıyoruz. Daha iyisini ve daha güzelini yapmaya, daha çok çalışmaya, hırsımız, mücadelemizle bambaşka bir Sivasspor'u kısa zamanda sevenlerimize izletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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