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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun Beraberliği Değerlendirdi

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun Beraberliği Değerlendirdi
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor, Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Teknik direktör Bülent Uygun, maç sonrasında yaptığı açıklamada, oynadıkları oyunla 1 puanı hak ettiklerini belirtti.

Sivasspor Teknik Direktör Bülent Uygun, Sivasspor ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Oynadığımız oyunla 1 puanı hak ettik. İki taraf da puanları paylaştı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor, sahasında Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "80 dakika, istediğimiz, arzuladığımız en azından oyun anlayışıyla rakibe yaptığımız analizle elimizdeki kadro yapısıyla çok da iyi geçirdik. Pozisyonlar bulduk. Değerlendiremedik. Sonra son 10 dakikada da Ali Hoca'yı bir kez daha tebrik ediyorum. Gerçekten son 10 dakikadaki en az 5'e yakın gol pozisyonuyla bugün maçın kahramanlarından biri Ali Şaşal ise bunun da nedeni Konyaspor'un son 10 dakikadaki gösterdiği performans. Tabii biz değişiklikler yapmak, oyuncu değiştirmek kadrodaki özellikle 7-8 tane özel, önemli futbolcumuzun sakatlıkları bizim gerçek performansımızı göstermese bile oynadığımız oyunla 1 puanı hak ettik. İki taraf da puanları paylaştı. Konyaspor taraftarına, camiasına, yeni sezonda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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