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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Askere Selam Verdi

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Sivasspor'un Kayserispor'u 3-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Bülent Uygun, taraftarlarla beraber asker selamı verdi.

Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, 3-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından asker selamı verdi.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-1 yendi.

Maçın ardından teknik direktör Bülent Uygun, stadyum çıkışında kendisini bekleyen taraftarların yanına giderek tebrikleri kabul etti. Deneyimli çalıştırıcı daha sonra taraftarlarla beraber asker selamı verdi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafa, "Kayseri hatırası 2024" notu eklendi. Paylaşım kısa sürede büyük etkileşim topladı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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