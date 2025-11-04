Haberler

Sivasspor Teknik Direktörü Altıparmak: 'Manisa Maçı Final Niteliğinde'

Sivasspor Teknik Direktörü Altıparmak: 'Manisa Maçı Final Niteliğinde'
Güncelleme:
Sivasspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, Manisa FK ile oynayacakları maçı final niteliğinde gördüğünü belirtti. Takım, kendi sahasında bu önemli maça hazırlanıyor ve üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor'un Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Manisa maçı final niteliğinde. Maçı kazanıp milli araya girdikten sonra yapacağımız işlerle puanlarımızı alıp, üst sıradaki yerimizi alacağız" dedi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligin 13'üncü haftasında kendi sahasında oynayacağı Manisa FK, maçı hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde yapılan antrenman düz koşuyla başladı. Kırmızı-beyazlı takım daha sonra dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Mehmet Altıparmak, takımının Ümraniye maçındaki performansından memnun olduğunu söyledi. Manisa maçının final niteliğinde olduğunu söyleyen Altıparmak, "Ümraniye maçının büyük bir bölümünde konuştuklarımızı çok iyi uyguladık. Maça 1-0 yenik başlamamız rakibin zaten çok hücum yapmayan, çok defansif oynayan bir takımdı golü de attıktan sonra çok fazla çıkmadan kontra ataklarla oynamaya çalıştılar. Yakaladığımız pozisyonlarda 1-1'i yakalasak çok rahat maçı çevirebilirdik. 10 kişi kaldıktan sonra aynı oyunumuza devam ettik, hiç geri adım atmadık. Pozisyonlar yakaladık, maçı tamamen rakip takımın sahasına yıktık. Kanatlardan geldik, şut attık, ortalar yaptık ama ne yazık ki golü bulamadık. 9 kişi kalmamıza rağmen son dakikalarda da aynı düzeni devam ettirdik. Belki bizim için çok önemli bir maçtı, mağlup ayrıldık ama oyun olarak bazı şeyleri en azından oyuncularımıza benimsettik. Bu hafta oynayacağımız maç bu anlamda çok önem kazandı. Bir an önce alt sıralardan çıkıp, kendi yerimiz olan üst takımların arasına katılmamız gerekiyor. Bunun için de Manisa maçı final niteliğinde. Maçı kazanıp milli araya girdikten sonra yapacağımız işlerle puanlarımızı alıp üst sıradaki yerimizi alacağız" dedi.

'İYİ BİR TAKIM OLACAĞIZ'

Devre arasında transfer planlaması hakkında da konuşan Altıparmak, "Şu an biz devre arasına kadar bunları konuşmayacağız. Bu takımla devam edeceğiz çünkü. Bu tür şeyler şu anda oynayan oyuncuları da bozabilir. Elimizdeki kadrodan en iyisini almaya çalışacağız. Gol yollarında pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Bunun için çok çalışacağız. Bir sistemden bir sisteme geçmek zor. Biz önde oynayan ve baskı yapan, gol arayan bir takım olacağız. Bu zamana kadar çok az gol attık ve az da gol yedik. Bundan sonra daha farklı bir Sivasspor olacak. Çok kaliteli bir takımımız var. Biz biraz kötü başladık ama iyi bir şekilde ligimizi bitireceğiz. İnşallah Manisa maçını kazanacağız" diye konuştu.

