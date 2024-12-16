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Sivasspor, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile Anlaştı

Sivasspor, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile Anlaştı
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Sivasspor, teknik direktörlük için Ömer Erdoğan ile anlaşarak yeni bir döneme başladı. Kulübün açıklamasında, Erdoğan'ın Türk futbolunda önemli bir kariyere sahip olduğu vurgulandı.

Sivasspor, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya vardı.

Sivasspor'da Ömer Erdoğan dönemi başlıyor. Kırmızı-beyazlı kulüp teknik direktörlük konusunda Ömer Erdoğan ile anlaştığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, Türk futbolunda önemli bir kariyere sahip, bilgi birikimi ve tecrübesiyle takımımızın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağına inandığımız teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşma sağladı. Ömer Erdoğan'a görevinde başarılar diler, anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz."

Erdoğan için 19 Aralık Perşembe günü, Sivas 4 Eylül Stadyumunda imza töreni düzenlenecek.

Ömert Erdoğan son olarak Alanyaspor'un başında Süper Lig'de 16 maça çıkmıştı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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