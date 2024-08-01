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Sivasspor Teknik Direktör Bülent Uygun'un doğum günü kutlandı

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Sivasspor Teknik Direktör Bülent Uygun'un doğum günü futbolcular tarafından kutlandı. Antrenman sonrası düzenlenen organizasyonda Uygun, doğum günü pastasını üfledi ve sporcuların tebriğini kabul etti. Sivasspor Kulübü de kutlama mesajı yayımladı.

Sivasspor Teknik Direktör Bülent Uygun'un doğum günü futbolcular tarafından kutlandı.

Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun için bugün gerçekleştirilen antrenman sonrası sürpriz bir organizasyon düzenlendi. Uygun, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve sporcuların tebriğini kabul etti.

53 yaşına giren Uygun için Sivasspor Kulübü de kutlama mesajı yayımladı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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