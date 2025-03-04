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Sivasspor Tarihi Başarısızlıkla Düşme Hattında

Sivasspor Tarihi Başarısızlıkla Düşme Hattında
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Sivasspor, Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup olarak üst üste 7. deplasman mağlubiyetini alarak tarihi bir başarısızlığa imza attı. Takım, ligde düşme hattında yer alıyor.

Sivasspor 1-0'lık Başakşehir mağlubiyetiyle ligde üst üste 7. deplasmandan puansız dönerek tarihi bir başarısızlığa imza attı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Başakşehir'e 1-0 yenilen Sivasspor, kötü gidişatını sürdürdü ve düşme hattında yer aldı. Deplasmanda oynadığı son 6 Süper Lig maçını kaybeden Sivasspor, bu kötü seriyi sonlandırmak için Başakşehir maçına galibiyet parolası ile çıktı. Maçta umduğunu bulamayan Yiğidolar rakibine 1-0 mağlup oldu.

Üst üste 7. dış saha mağlubiyeti alan kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihine geçti. Tarihinde bu zamana kadar üst üste 7 deplasman mağlubiyeti yaşamayan Sivasspor, İstanbul'dan puansız dönerek tarihi bir başarısızlığa imza attı.

Son dış saha galibiyetini 25 Ekim'de Adana Demirspor'a karşı 4-2'lik skorla alan Yiğidolar, o tarihten bu yana deplasmanda galibiyet alamadı.

Ligde düşme hattında olan Sivasspor 24 puanla 16. sırada bulunuyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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