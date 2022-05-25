Sivassporlu taraftarlar, kupa maçı için 200 otobüsle yola çıktı - Haberler

Demir Grup Sivassspor'un, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maça gidecek olan kırmızı-beyazlı taraftarları taşıyan 200 otobüs İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.

Sivasspor'un Ziraat Tükiye Kupası final maçında İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Yukatel Kayserispor ile yarın oynayacağı maç için Sivas'taki taraftarları taşıyan 200 otobüs yola çıktı. Sivas Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslere binmek için taraftarlar kent meydanında toplandı. Taraftarlar, meşaleler yakarak takımları lehine slogan attı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman da taraftarları ziyaret ederek hayırlı yolculuklar diledi.

Saat 22.00 sıralarında Demir Grup Sivasspor taraftarlarını taşıyan otobüsler İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.