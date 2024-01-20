Sivasspor Taraftarları Passolig Kuyruğunda

Sivassporlu taraftarlar 58 TL'den satılan bilet almak için Passolig kuyruğuna girdi.

EY Sivasspor yönetiminin kombine ve bilet fiyatlarını yarı yarıya düşürmesinin ardından taraftarlar Passolig kuyruğuna girdi. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan maçların bilet fiyatlarını 58 TL ye sabitlenmesinin ardından Gaziantep FK maçına gitmek isteyen taraftarlar Passolig gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Şehir merkezinde bulunan Passolig gişesinde üç masa olmasına rağmen, bir masada işlem yapıldığını belirten taraftarlar duruma tepki gösterdi. Saatlerce Passolig kuyruğunda olduklarını belirten taraftarlar işlemlerin diğer masalarda da sürdürülmesi gerektiğini istediler. - SİVAS