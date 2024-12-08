Sivasspor Taraftarları Galatasaray Maçına Yoğun İlgi Gösterdi
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, Galatasaray ile önemli bir maça çıktı. Taraftarlar, stat çevresinde erken saatlerde toplanarak tribünleri doldurdu.
Sivassporlu taraftarlar, Galatasaray maçına yoğun ilgi gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşan Sivasspor'da taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurmaya başladı.
Kırmızı-beyazlı taraftarlar, 27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadı'nın tribünlerini büyük oranda doldurarak, önemli maçta takımlarına destek verdi. - SİVAS