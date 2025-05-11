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Sivasspor Taraftarları Bodrum FK Maçına Yoğun İlgi Gösterdi

Sivasspor Taraftarları Bodrum FK Maçına Yoğun İlgi Gösterdi
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor, Bodrum FK ile karşılaştı. Taraftarlar, maç öncesi stadyum çevresinde toplanarak 20 bin kişilik kalabalıkla takımlarını destekledi.

Sivassporlu taraftarlar, Bodrum FK maçına yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde Bodrum FK ile karşılaşan Sivasspor'da taraftarlar, bu müsabakaya büyük ilgi gösterdi. Maç öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünlerin bazı bölümlerini doldurdu. Bu sezon sahasında oynadığı maçlara oranla Bodrum FK müsabakası daha çok ilgi gördü. Yaklaşık 20 bin taraftar kırmızı-beyazlı takımı destekledi.

Sivassporlu taraftarlar, maç öncesi ısınmada da futbolculara tezahüratlarda bulundu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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