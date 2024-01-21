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Sivasspor Taraftarının Maça İlgisi Az

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Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Sivasspor, Gaziantep FK'yı konuk edecek. Ancak maça ilgi göstermeyen taraftarlar camiayı üzdü. Sadece bin 400 bilet satıldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında bugün saat 13.30'da Gaziantep FK'yı konuk edecek Sivasspor'da taraftarın maça ilgi göstermemesi camiayı üzüyor. Maça saatler kala toplamda bin 400 bilet satıldı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor, bugün sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanacak olan maç saat 13.30'ta başlayacak. Hafta içi 58 TL'den satışa çıkan biletlere taraftarın ilgi göstermediği öğrenildi. Maça saatler kala sadece bin 400 bilet satılırken, misafir tribününde ise 14 adet bilet satıldı.

1 haftadır kulübün resmi sosyal medya hesaplarından maça çağrı yaptıran yönetim kurulunun satılan bilet sayısından dolayı bir hayli üzgün olduğu aktarıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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