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Sivasspor Taraftarından Yönetime Tepki: 'İstifa Edin'

Sivasspor Taraftarından Yönetime Tepki: 'İstifa Edin'
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Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Sivasspor'da taraftarlar kötü gidişat sonrası 'yönetim istifa' tezahüratları yaparak yönetime olan tepkilerini dile getirdi.

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Sivasspor'da kırmızı-beyazlı taraftarlar, kötü gidişatın ardından tribünlerden 'yönetim istifa' sesleri yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Sivasspor, sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı takımda kötü gidişat nedeniyle tribünlerde reaksiyon verildi. Tribünlerden 2-0'ın ardından 'yönetim istifa', 'Bahattin Eken dışarı' ve 'Bavulunuzu toplayın gidin' şeklinde tezahüratlar yapıldı.

Tribünde bazı yöneticiler ile taraftarlar arasında da gerginlik yaşandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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