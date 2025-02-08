Sivasspor Taraftarından Yönetime Tepki: 'İstifa Edin'

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Sivasspor'da kırmızı-beyazlı taraftarlar, kötü gidişatın ardından tribünlerden 'yönetim istifa' sesleri yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Sivasspor, sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı takımda kötü gidişat nedeniyle tribünlerde reaksiyon verildi. Tribünlerden 2-0'ın ardından 'yönetim istifa', 'Bahattin Eken dışarı' ve 'Bavulunuzu toplayın gidin' şeklinde tezahüratlar yapıldı.

Tribünde bazı yöneticiler ile taraftarlar arasında da gerginlik yaşandı. - SİVAS