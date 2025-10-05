Haberler

Sivasspor Taraftarından Gazze'ye Destek

Sivasspor taraftarları, Serikspor ile yapılan maçta tribünleri doldurarak takımlarına destek verirken, Gazze halkına yardım eli uzattı. Maç geliri, Gazze'ye bağışlanacak.

Sivassporlu taraftarlar, Serispor maçında tribünleri doldurarak hem takımlarına destek oldu hem de Gazze halkına yardım eli uzattı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Özbelsan Sivasspor, Serikspor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde Sivasspor, maçtan elde edilecek tüm gelirlerin Gazze'ye bağışlanacağını duyurmuştu. Bu anlamlı çağrıya sessiz kalmayan taraftarlar, 27 bin 532 kişilik Sivas 4 Eylül Stadyumu'nu doldurarak hem takımlarına destek oldu hem de Gazze halkına yardım eli uzattı.

Tribünlerde kırmızı-beyazlı renklerin yanı sıra Filistin bayrakları da dalgalandı. Taraftarlar, 'Gazze'deki soykırıma sessiz kalma' ve 'Meşale Sivas'ta yandı, ışığı Gazze'ye ulaşacak' sloganlarıyla Filistin'e destek mesajı verdi.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bu anlamlı destekte, Sivasspor taraftarı sadece futbol için değil; kardeşlik, dayanışma ve insanlık için tribünlerde yerini aldı.

Karşılaşma öncesi yapılan anonslarda da Filistin halkına destek vurgusu yapılırken, stat genelinde duygu dolu anlar yaşandı. Tribünlerde Filistin'i simgeleyen balon da uçuruldu.

Ayrıca iki takımın futbolcuları da seremoniye ellerinde 'Gazze'deki soykırıma sessiz kalma' yazılı pankartla çıktı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
