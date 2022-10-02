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Sivasspor taraftarı yönetimi istifaya çağırdı

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Sivasspor taraftarı yönetimi istifaya çağırdı

DG Sivasspor taraftarları, 2-1'lik Hatayspor yenilgisinin ardından yönetimi protesto edip istifaya çağırdı.

DG Sivasspor taraftarları, 2-1'lik Hatayspor yenilgisinin ardından yönetimi protesto edip istifaya çağırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor, sahasında Hatayspor'a 2-1 yenilgi. Sivasspor taraftarı 90 dakika bitiminde 2-1'lik skorun ardından kırmızı-beyazlı takımı protesto etti ve yönetimi istifaya çağırdı.

Sivasspor tribünleri maçın bitiş düdüğüyle birlikte Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetimini hedef aldı. Sivassporlu oyuncular sahadan ayrılmadan önce taraftarlar, bağırarak futbolcularına tepki gösterdi.

Yönetim istifa sesleri

Daha sonra Sivasspor taraftarı yönetimi istifaya davet edip, "Yönetim istifa, sahipsiz Sivas'ın sahipleriyiz" diye uzun süre bağırdı. Locada maçı izleyen Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, bu bölümün önündeki tribünde maçı izleyen taraftarların yanına giderek bir süre konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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