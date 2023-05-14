- Sivasspor taktik çalıştı Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

- Sivasspor taktik çalıştı

SİVAS - Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Sivas ekibi son bölümde ise taktik çalışmalar yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Kasımpaşa, 16 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.