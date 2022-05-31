Sivasspor, takımdan ayrılan Ahmet Oğuz'a teşekkür etti - Haberler

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Sivasspor, takımdan ayrılan Ahmet Oğuz'a teşekkür etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor, takımdan ayrılan Ahmet Oğuz'a teşekkür etti

Sivasspor, takımdan ayrılan başarılı futbolcu Ahmet Oğuz'a teşekkür etti.

Sivasspor, takımdan ayrılan başarılı futbolcu Ahmet Oğuz'a teşekkür etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu Ahmet Oğuz ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "12 Ocak 2021 tarihinde renklerimize bağladığımız Ahmet Oğuz'un sözleşmesi 31 Mayıs 2022 tarihinde sona erdi. Ahmet Oğuz'a bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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