Sivasspor Süper Lig'e Veda Ediyor
Trendyol Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Net Global Sivasspor, ligin son haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Maç, Gain Park Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak. Kırmızı-beyazlı ekipte bazı oyuncular forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Net Global Sivasspor, 38. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Ligin son haftasındaki Alanyaspor-Sivasspor karşılaşması, Gain Park Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.
Kırmızı-beyazlı ekipte tedavilerine devam edilen kaleci Djordje Nikolic, Noah Sonko Sundberg, kırmızı kart cezalısı Murat Paluli, sarı kart cezalısı Samuel Moutoussamy ile ülkesinin milli takımında bulunan Azizbek Turgunboev, Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
Sivasspor, Alanyaspor mücadelesiyle Süper Lig'e veda edecek.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor