Sivasspor, Süper Lig'de yarın Ümraniyespor'a konuk olacak
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacak.
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacak.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Burak Şeker düdük çalacak.
Ligde geride kalan 32 haftada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 37 puan topladı.
Sivas temsilcisinde Ümraniyespor maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor