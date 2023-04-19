Sivasspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor ile karşılaşacak
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Ligde geride kalan 28 maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 31 puan topladı.
Sivas temsilcisinde sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi ve Leke James, maç kadrosunda yer almayacak.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor