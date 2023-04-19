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Sivasspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor ile karşılaşacak

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor ile karşılaşacak

Spor Haberleri

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde geride kalan 28 maçında 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 31 puan topladı.

Sivas temsilcisinde sakatlığı bulunan Uğur Çiftçi ve Leke James, maç kadrosunda yer almayacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor

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