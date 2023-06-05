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Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Spor Haberleri

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Ligde geride kalan haftalarda 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 40 puan topladı.

Sivas temsilcisinde Kayserispor maçı öncesi savunma oyuncusu Ziya Erdal'ın sakatlığı bulunuyor, Samuel Saiz ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / Spor

Kayserispor Sivasspor Sivas Spor Haberler

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