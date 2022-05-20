Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor ile karşılaşacak - Haberler

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Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor ile karşılaşacak

AA - Halife Yalçınkaya - Spor
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Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor ile karşılaşacak

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 37 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik, 12 yenilgiyle 51 puan toplayan ve 10. sırada yer alan Sivasspor, 47 puanla 14. sırada bulunan Yukatel Kayserispor karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Spor Toto Süper Lig, Sivas 4 Eylül Stadı, Kayserispor, Sivasspor, Spor, Haberler

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