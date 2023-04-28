Sivasspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
Spor Haberleri
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.
Ligde geride kalan 31 haftada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 37 puan topladı.
Son 2 maçını kazanarak çıkış yakalayan Sivas temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
Kırmızı-beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kulüp tesislerinde kampa girecek.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor