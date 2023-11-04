Sivasspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Burak Pakkan görev yapacak.
Topladığı 13 puanla ligde 10. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.
Kaynak: AA / Spor