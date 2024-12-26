Sivasspor Süper Lig'de 900 Puanı Geçti

Sivasspor, 19 sezondur mücadele ettiği Süper Lig'de toplam 900 puana ulaştı.

İlk kez 2005-2006 sezonunda Süper Lig'e "merhaba" diyen Sivasspor, 19 sezondur mücadele ettiği ligde önemli bir başarıya imza attı. Sivas temsilcisi, Trendyol Süper Lig'de toplam 900 puana ulaştı. Süper Lig'de bugüne kadar 651 maça çıkan Yiğidolar, 240 galibiyet, 180 beraberlik ve 231 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 884 gol atan takım, kalesinde ise 899 gol gördü. Kırmızı-beyazlı ekip, maç başına 1,38 puan ortalaması yakalamayı başardı.

Sivasspor, Süper Lig'de en çok puan toplayan takımlar sıralamasında 900 puanla 18. basamakta yer aldı. - SİVAS