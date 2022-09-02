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Sivasspor-Slavia Prag maçının biletleri satışa çıktı

Spor Haberleri

Sivasspor-Slavia Prag maçının biletleri satışa çıktı

Demir Grup Sivasspor ile Slavia Prag arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçının biletleri satışa sunuldu.

Demir Grup Sivasspor ile Slavia Prag arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçının biletleri satışa sunuldu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 8 Eylül Perşembe günü Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmanın biletlerinin satışa çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Passo web sitesinden ve Passo mobil üzerinden bilet alan taraftarların, biletlerinin çıktısını alarak veya Passo mobil uygulamasından QR kodu okutarak maça giriş yapabilecekleri, e-bilet satışının tüm Passolig kartlarına açık olduğu, kombinelerin ise tüm Avrupa maçlarında geçerli olacağı ifade edildi.

Bilet fiyatlarının VIP alt tribün 180, maraton tribünü 50, Osman Seçilmiş güney alt ve üst tribün ile kadın tribününün ise 30 lira olarak belirlendiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Sivas 4 Eylül Stadı Slavia Prag Sivasspor Spor Haberler

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