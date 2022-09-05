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Sivasspor, Slavia Prag maçına iddialı hazırlanıyor

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Uefa Avrupa Konferans Ligi G grubu ilk hafta maçında Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek Sivasspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Slavia Prag 8 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

(Oğuzhan Sarzep - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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