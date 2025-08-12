Sivasspor, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştiriliyor.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından dar alanda pas organizasyonları üzerine çalışan kırmızı beyazlı ekip, idmanın son bölümünde ise çift kale maçla günü tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

