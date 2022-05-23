Sivasspor sezonu 54 puanla tamamladı - Haberler

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Sivasspor sezonu 54 puanla tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor sezonu 54 puanla tamamladı

DG Sivasspor 2021-2022 sezonunu 54 puanla 10. sırada tamamladı.

DG Sivasspor 2021-2022 sezonunu 54 puanla 10. sırada tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 54 puan toplayarak 10. sırada tamamlayan Sivasspor küme düşme hattının yedi basamak üzerinde bitirdi. Ligin ilk yarısını 26 puanla 12. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar ikinci yarısında ise 28 puan topladı. Toplamda 54 puan ile sezonu tamamlayan Yiğidolar, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Kayserispor'u yenip kupayı kazanmayı hedefliyor.

Sivasspor bu sezon oynadığı 38 maçta 52 gol atarken kalesinde ise 49 gol gördü. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Spor, Haberler

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