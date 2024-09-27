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Sivasspor, Şehit Polis Şeyda Yılmaz İçin Siyah Forma Giydi

Sivasspor, Şehit Polis Şeyda Yılmaz İçin Siyah Forma Giydi
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Sivasspor, Başakşehir ile oynadığı maçta, İstanbul'da görev sırasında şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz anısına siyah formayla sahaya çıktı. Taraftarlar da siyah forma giyerek destek verdi. Maçta ayrıca Şeyda Yılmaz için hazırlanan pankartlar açıldı ve takımlar 'Şehadetin Kutlu Olsun Şehidim Şeyda Yılmaz' yazılı pankartla seremoniye katıldı.

Sivasspor, Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maça İstanbul'da görevi sırasında çıkan çatışmada şehit olan Sivaslı polis memuru Şeyda Yılmaz anısına siyah formayla çıktı. Taraftarların birçoğu da siyah forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. İstanbul Ümraniye'de 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti tarafından tabanca ile vurularak şehit edilen Sivaslı şehit polis memuru Şeyda Yılmaz anısına Sivasspor, Başakşehir maçına siyah forma ile çıktı.

Sivasspor taraftar grubu Kırmızı-Duvar da şehit polis Şeyda Yılmaz için maçta bazı hazırlıklar yaptı. Taraftar grubu Şeyda Yılmaz'ın fotoğrafının bulunduğu pankart açtı. Pankartta 'Şeyda'lar Yılmaz' yazısı yer aldı.

Ayrıca takımlar sahaya ellerinde 'Şehadetin Kutlu Olsun Şehidim Şeyda Yılmaz' yazılı pankartla seremoniye çıktı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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