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Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile 13 Ağustos Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile 13 Ağustos Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı iki grup halinde yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamladı.

Sivasspor akşam yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor

Trendyol Süper Lig Samsunspor Sivasspor Spor Haberler

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