Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu'nun ilk haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın süresi 1 saat 30 dakika oldu. Sivasspor, akşam yapacağı ikinci çalışmayla maçın hazırlıklarına devam edecek. Maç, 13 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.