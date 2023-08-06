Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla takım, maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Cuma günü yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayserispor ile hazırlık maçı yapan Sivasspor, 1 günlük iznin ardından Samsunspor maçının hazırlıklarına bu akşam kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Mobilizasyon ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, sınırlı alan oyun ile devam etti. Antrenman üç grup halinde yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Samsunspor ligin ilk hafta maçında 13 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te sahasında karşılaşacak. - SİVAS